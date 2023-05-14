خلال يوم.. ضبط 73481 ألف مخالفة مرورية متنوعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم أعلى الطرق السريعة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهودها خلال الـ24 ساعة الأخيرة، عن ضبط 73481 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:14217 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 773 مخالفة السير بدون تراخيص، 14 دراجة نارية مخالفة، 22 مخالفة موقف عشوائى،21 مخالفة شروط التراخيص.

وجاء ذلك خلال الحملات المرورية اليومية التي تشنها الإدارة لضبط المخالفات المرورية وتكثيف الحملات على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.