ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مدير تعليم العاصمة يتفقد سير أعمال الامتحانات بالقاهرة الجديدة

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى ( الدور الأول ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة .

كان فى استقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة وصفاء الجزار مديرة المدرسة  .

وتفقد موسى لجان الصف الثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوي جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة الجبر والإحصاء

كما تابع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام،حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة ( الفيزياء ) للشعبة العلمية ، ( الفلسفة  والمنطق) للشعبة الأدبية ، عدد ( ٢١٧ ) طالب فى (١٣) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة.

وأخيراً أوصى موسى الطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.

 

إدارة القاهرة الجديدة التربية والتعليم الجبر والإحصاء الفصل الدراسي الثاني