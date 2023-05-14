مدير تعليم العاصمة يتفقد سير أعمال الامتحانات بالقاهرة الجديدة

تفقد أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثانى ( الدور الأول ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، بمدرسة سيزانبراوي الإعدادية الثانوية بنات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة .

كان فى استقباله الدكتورة ايمان عبد الله مدير عام الادارة وصفاء الجزار مديرة المدرسة .

وتفقد موسى لجان الصف الثاني الإعدادي واطمأن على مواصفات الورقة الامتحانية وأنها في مستوي جميع الطلاب، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة الجبر والإحصاء

كما تابع امتحانات الصف الثاني الثانوي العام،حيث أدى الطلاب اليوم الامتحان فى مادة ( الفيزياء ) للشعبة العلمية ، ( الفلسفة والمنطق) للشعبة الأدبية ، عدد ( ٢١٧ ) طالب فى (١٣) لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على المنصة.

وأخيراً أوصى موسى الطلاب بإتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، متمنياً كل التوفيق والنجاح والتميز لجميع الطلاب.