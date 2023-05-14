الانتخابات التركية|خوفا من الفوضى.. مرشح المعارضة كمال أوغلو يستعين بحرس مسلح

انطلقت، اليوم الاحد ، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق أقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات ، وأيضا اختيار أعضاء البرلمان.

ورصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية 2024، مؤكدا أن مرشح المعارضة كمال أوغلو ارتدى سترة واقية واستعان بحرس مسلح بأسلحة ثقيلة خلال تجمع انتخابي بأنقرة خوفًا من الفوضى.

وقال المراسل إن هناك ردود فعل غاضبة بعد ارتداء مرشح المعارضة سترة واقية أثناء تجمع انتخابي.

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية 2024، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".

وأضاف: "وزير الداخلية التركي وصف ارتداء مرشح المعارضة كمال أوغلو لسترة واقية بالمسرحية".