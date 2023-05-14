ads
الأحد 14 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الانتخابات التركية|خوفا من الفوضى.. مرشح المعارضة كمال أوغلو يستعين بحرس مسلح

مرشح المعارضة التركي
مرشح المعارضة التركي "كمال أوغلو"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انطلقت، اليوم الاحد ، عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، حيث يدلي الناخبون بأصواتهم في أكثر من 191 ألف صندوق أقتراع في جميع أنحاء تركيا من أجل انتخاب رئيس للبلاد لمدة 5 سنوات ، وأيضا اختيار أعضاء البرلمان.

ورصد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، الأجواء الانتخابية الرئاسية والبرلمانية التركية 2024، مؤكدا أن مرشح المعارضة كمال أوغلو ارتدى سترة واقية واستعان بحرس مسلح بأسلحة ثقيلة خلال تجمع انتخابي بأنقرة خوفًا من الفوضى.

وقال المراسل  إن هناك ردود فعل غاضبة بعد ارتداء مرشح المعارضة سترة واقية أثناء تجمع انتخابي.

وتابع: "هناك تخوفات من حصول فوضى خلال الانتخابات التركية 2024، ولكن هناك انتشار كبير للأمن التركي لتأمين وحماية الانتخابات".

وأضاف: "وزير الداخلية التركي وصف ارتداء مرشح المعارضة كمال أوغلو لسترة واقية بالمسرحية".

كمال أوغلو مرشح المعارضة الانتخابات التركية 2024 حرس مسلح