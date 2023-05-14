محافظ القليوبية يتابع إزالة حالات متعارضة مع الطريق الحر "بنها - المنصورة".. صور

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أعمال إزالة 4 حالات مُتعارضة مع الطريق الحر "بنها - المنصورة" بنطاق قرية تصفا بكفر شكر، والتي تتم بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ويأتي ذلك في إطار الجولات اليومية التي يُجريها المحافظ لدفع الأعمال وحل المُشكلات ميدانياً، وذلك بحضور اللواء عمرو أبو رايه نائب مدير أمن القليوبية، واللواء شريف صلاح مساعد مدير الأمن للأمن العام، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر وعدد من مهندسي هيئة الطرق والكباري.

ووجه "الهجان" بدفع الأعمال وبذل جهد مضاعف للانتهاء من إزالة تلك المباني ورفع مخلفات البناء أولاً بأول لتسليم الطريق للشركات المنفذة في الموعد المحدد تزامناً مع متابعة صرف المستحقات لأصحاب المباني، مع إتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين المارة.

وشدد على رئيس مركز ومدينة كفر شكر بالتواجد والمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الإزالة مع سرعة نقل مخلفات الهدم، بالإضافة إلى ضرورة زيادة المعدات والعمالة للانتهاء في أقرب وقت ممكن من إزالة المباني المتعارضة مع اعمال طريق بنها-المنصورة الجديد.

وأوضح "الهجان" أن أعمال إنشاء طريق بنها المنصورة الحر بنطاق المحافظة سوف يُساهم بشكل كبير في تخفيف الضغط على الطرق القائمة من خلال زيادة عدد الحارات به ذهاباً وإياباً لاستيعاب الضغط المرورى.

وتجدر الإشارة إلى أن الطريق الحر بنها-المنصوره هو إنشاء جديد من أوله لآخره بطول 73 كم، ويربط ميناء دمياط بمحافظات الدلتا وكذلك الطريق الإقليمي وطريق إسكندرية الزراعى، ليصل إجمالي طول الطريق 140 كم تقريباً مما يساعد في سهولة حركة النقل وكذلك يختصر الوقت للنصف ويخفف الضغط على الطريق غرب الرياح التوفيقي.

أعمال الإزالة

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