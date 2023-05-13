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الأحد 14 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

بايدن: فكرة "تفوق العرق الأبيض" أخطر تهديد إرهابي للأمة الأمريكية

بايدن
بايدن
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ندد الرئيس جو بايدن بفكرة تفوق العرق الأبيض ووصفها بأنها "أخطر تهديد إرهابي" للأمة الأمريكية.

وقال بايدن في خطابه الافتتاحي أمام خريجي جامعة هوارد، اليوم/السبت/، الذي نقلت مجلة /بولتيكيو/ الأمريكية مقتطفات منه إن "تفوق العرق الأبيض هو أخطر تهديد إرهابي في وطننا، وأنا لا أقول هذا فقط لأنني في جامعة معظم طلابها تاريخيا من الأمريكيين الأفارقة ولكني أقول هذا أينما ذهبت".

وصور بايدن، الولايات المتحدة كدولة تعاني من الصراع الداخلي، وألمح إلى الرسائل الأساسية لحملته الانتخابية لعامي 2020 و2024، مستدعيا خطابه الذي استخدمه لتحفيز الناخبين في دورة انتخابات 2020، ودعا جمهوره إلى "القتال من أجل روح الأمة".

بايدن أخطر تهديد إرهابي العرق الأبيض