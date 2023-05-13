«&e» توقِّع اتفاقية تعاون مع «فودافون» فى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت شركة“&e” عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع“فودافون”لتعزيز التعاون والعمل المشترك بينهما؛ من أجل تقديم أحدث المنتجات والخدمات المُبْتَكَرة في قطاعَي الاتصالات والتكنولوجيا.وتؤسِّس الاتفاقية لدخول“&e” كمساهم رئيس في مجموعة فودافون، وترسم بذلك مرحلة جديدة في العلاقة الاستراتيجية التي بدأتها “&e “عندما نفَّذت استثمارها الأول في فودافون خلال مايو ٢٠٢٢.

تهدف الاتفاقية إلى التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك بين اثنين من أبرز مزوِّدي خدمات الاتصالات والتكنولوجيا في العالم؛ لتحقيق المزيد من التطور والنمو، ويُخطِّط كلٌّ من “&e” وفودافون” لتعزيز التعاون وتطوير المزيد من الخدمات والحلول الرقمية التي تتجاوز الحدود الجغرافية للعملاء من مختلف الجنسيات في عدة مجالات.

وبموجب الاتفاقية، ينضم الرئيس التنفيذي لـ“&e” إلى مجلس إدارة فودافون كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وذلك بموجب امتلاك“&e” حصةً من الأسهم تبلغ ١٤.٦٪، وتستطيع&e أيضًا ترشيح عضو مجلس إدارة غيرِ تنفيذي ثانى، مستقلٍّ عنها، إذا تجاوزت حصَّتها من الأسهم ٢٠٪، ويحتاج تعيين هذين العُضْوَيْنِ إلى الحصول على الموافقات التنظيمية المناسبة.

في هذا الإطار، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ“&e”:”يتوافق قرار استثمارنا في فودافون مع استهدافنا لتعزيز موقعنا كمجموعة عالمية رائدة في مجال الاستثمار في التكنولوجيا والاتصالات، ويرتكز على السمعة والمكانة القويتين لمجموعة فودافون، التي تُعَدُّ من أبرز رُوَّاد قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية في العالم”.

وأضاف نؤمن بأن التعاون الاستراتيجي بين“&e” وفودافون سيساهم في خلق فرص جديدة أمامنا من أجل دعم وتبنِّي تقنيات الأجيال التالية، واستشراف مستقبل قطاع الاتصالات الرقمي العالمي الذي يشهد نموًّا متسارعًا.