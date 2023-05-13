يوتيوبر أمريكي يواجه عقوبة السجن بعد تدمير طائرته الخاصة بحثًا عن التريند

وفقًا لما ذكرته صحيفة The Times البريطانية اليوم السبت، فقد يواجه الطيار الأمريكي تريفور جاكوب (29 عامًا) عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن، بعد أن تم الكشف عن تورطه في تحطيم طائرة خاصة عمدًا، بهدف زيادة أعداد المشاهدات على قناته في منصة يوتيوب.

وقد قام جاكوب بترك طائرته في الهواء عمدًا، مما أدى إلى اندفاعها نحو الأرض قبل التخلص من الحطام في وقت لاحق. ووفقًا للصحيفة، فسوف يعترف جاكوب بالذنب في تهمة التدمير والإخفاء بقصد عرقلة التحقيق الفيدرالي، وهي جريمة تحمل أقصى عقوبة قانونية تصل إلى 20 عامًا في السجن الفيدرالي.

يتضمن الفيديو الذي نشره جاكوب بعنوان "لقد حطمت طائرتي"، مقطعًا يظهر فيه أن جاكوب واجه مشكلة في المحرك أثناء تحليقه فوق جنوب كاليفورنيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2021. ويظهر جاكوب خارج الطائرة ذات المحرك الواحد وهو يصور نفسه بعصا السيلفي، وبعد ذلك توقفت الطائرة وسقطت في الغطاء النباتي الكثيف لغابة لوس بادريس الوطنية.

وفي الفيديو، يتجول جاكوب في الحطام، حيث يشعر بالفزع لاكتشاف اختفاء المياه التي كان يعبئها، ويراه المشاهدون وهو يتجول عبر الأشجار وفوق التلال، ويبدو أنه يكافح، ويقدم تحديثات منتظمة حول مدى عطشه وكيف يشعر بالضياع. وفي النهاية، يتوقف لملء الماء من مجرى مائي، ويصادف سيارة بعد لحظات من ذلك، مع حلول الليل.