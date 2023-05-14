اليوم.. عيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية

يوافق اليوم 14 مايو عيد الأم في الولايات المتحدة الأمريكية فطالما كانت الأم هي عمود الأسرة في جميع المجتمعات في العالم حيث تميل الأمهات إلى التخلي عن الكثير من أجل عائلاتهن ونادرًا ما يتم منحهن التقدير الذي يستحقونه.

وقد ذكر موقع daysoftheyear أن اليوم يوافق الاحتفال بعيد الأم، ويرجع الاحتفال بعيد الأم في الغرب إلى اليونان القديمة، فقد ظهر جزء من التقليد في المملكة المتحدة وأوروبا كاحتفال خلال الصوم الكبير، يسمى "يوم الأمومة". بينما كان التقليد الأساسي يتعلق أكثر بزيارات رواد الكنيسة مع الأمهات والآن فقد تحول في النهاية إلى شيء يشبه عيد الأم، إلا أنه يحدث عادةً في شهر مارس.

بدأت النسخة الحديثة من عيد الأم في مايو في الولايات المتحدة في أوائل القرن العشرين. كان الدافع الأصلي وراء ذلك اليوم هي آنا جارفيس، التي كانت لديها فكرة يوم لتكريم الأمهات بعد وفاة والدتها في عام 1905. تم تنظيم اليوم الأول في عام 1907 كتجمع عبادة في كنيسة أسقفية في فيرجينيا الغربية. في وقت لاحق، أصبحت جارفيس منزعجة بعض الشيء من تسويق اليوم على أنه عطلة.

وبحلول عام 1914، أصبح اليوم رسميًا عيدًا للأم عندما وقع الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون على إجراء يعلن الاحتفال بعيد الأم في يوم الأحد الثاني من شهر مايو. اكتسب هذا اليوم شعبية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وكذلك أجزاء أخرى من العالم، على الرغم من أنه لا يتم الاحتفال به دائمًا في شهر مايو.