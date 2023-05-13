تغييرات بالجملة في تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي بالدوري الإسباني

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة خيتافي، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة 34 من بطولة الدوري الإسباني.

ويستضيف ريال مدريد، مساء اليوم السبت، نظيره خيتافي على ملعب سانتياجو برنابيو، حيث ينطلق اللقاء في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وشهد تشكيل الريال، تغييرات عديدة في صفوف الفريق، حيث دفع أنشيلوتي بالبلجيكي إيدين هازارد أساسيًا للمرة الثانية في الليجا الإسبانية خلال الموسم الجاري 2022-2023، منذ الجولة الخامسة ضد ريال مايوركا.

كما يتواجد الظهير الأيسر الفرنسي فيرلاند ميندي في التشكيل الأساسي للملكي، ويغيب قائد الفريق، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، والظهير الأيمن داني كارفخال عن مواجهة خيتافي، بالإضافة إلى رودريجو جوس ودافيد ألابا.

ويجلس البرازيلي فينيسيوس جونيور، على مقاعد البدلاء رفقة لوكا مودريتش وتوني كروس وأنطونيو روديجير، بقرار من المدرب الإيطالي الذي فضل إراحتهم للمواجهة الحاسمة أمام مانشستر سيتي في إياب دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتل ريال مدريد، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة بفارق نقطة عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني، وخلف برشلونة المتصدر بـ82 نقطة، فيما يأتي خيتافي في المركز الثامن عشر (أول مراكز الهبوط) وفي رصيده 34 نقطة.

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز – ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس

وفي الهجوم: فيديريكو فالفيردي – إيدين هازارد – ماركو أسينسيو.