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السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأحوال المدنية تخصص رقمًا ساخنًا لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية

قطاع الأحول المدنية
قطاع الأحول المدنية
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خصص قطاع الأحول المدنية بوزارة الداخلية اليوم خطا ساخنا للحصول على خدمات القطاع  والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم  (16582)،  واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى  من خلال الإتصال برقم 15340.

ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوي الهمم الاتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

 كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).

قطاع الأحوال المدنية بطاقات الرقم القومى منظومة المخلفات