الأحوال المدنية تخصص رقمًا ساخنًا لاستخراج بطاقات الرقم القومي والأوراق الثبوتية الفورية

خصص قطاع الأحول المدنية بوزارة الداخلية اليوم خطا ساخنا للحصول على خدمات القطاع والرد على الاستفسارات الاتصال بالخدمة الصوتية على مدار 24 ساعة على رقم (16582)، واستخراج بطاقات الرقم القومى والأوراق الثبوتية الفورية لمكاتب الخدمات الجماهيرية والشركات والمؤسسات الكبرى من خلال الإتصال برقم 15340.

ولكبار السن والحالات الخاصة "المرضية والإنسانية" وذوي الهمم الاتصال على رقم 15341 ، ويمكن توصيل الخدمة للمنازل.

كما تم تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة لتقديم خدمات القطاع من خلال الاتصال برقمى (15340 – 15341).