ads
السبت 13 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز التعاون الثنائي

الأمير فيصل بن فرحان
الأمير فيصل بن فرحان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت هاتفيًا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.
واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع جمهورية الصين الشعبية.

التعاون الثنائي السعودية الصين إيران