وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان هاتفيًا سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اليوم السبت هاتفيًا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات.

واستعرض الجانبان وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، والخطوات المقبلة في ضوء ما تم الاتفاق عليه مؤخرًا مع جمهورية الصين الشعبية.