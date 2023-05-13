صونا: ميليشيات "الشباب" الإرهابية تعدم عشرات من نظيرتها "داعش" جنوب الصومال

السبت 13/مايو/2023 - 02:48 م

أفادت وسائل إعلام رسمية صومالية بأن مليشيات الخوارج (الشباب) الإرهابية، قامت مؤخرا، بتنفيذ إعدامات ضد معتقلين من مليشيات تنظيم داعش الإرهابي في الصومال.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، اليوم السبت، أن مليشيات الخوارج نفذت هذه التصفية ضد نظيرتها في المناطق الجبيلة بشمال شرق البلاد؛ انتقاما لضحاياها الذين قتلوا على أيدي داعش في السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن الإعدام قد شمل العديد من المعتقلين من تنظيم داعش، لدى سجون الخوارج في مناطق "ساكو، وجيلب، وكونيا برو"، بمحافظات شبيلي السفلى، وجوبا الوسطى.

وجرت معارك دامية، سابقا، بين الجماعات الإرهابية في الصومال، وآخرها كانت في مارس من العام الجاري، حيث قتل 43 عنصرا من مليشيات الخوارج في منطقة "عرمسك" الواقعة في السلاسل الجبلية (غولس) بشمال شرق البلاد.

وفقدت مليشيات الخوارج، كافة مناطق ولاية هيرشبيلي الإقليمية، كما خسرت معظم أراضي ولاية غلمدغ الإقليمية، وتتواجد فقط في مناطق ريفية نائية بمحافظتي شبيلي السفلى، والوسطى بجنوب البلاد.

وأشارت (صونا) إلى أن العمليات العسكرية للجيش والمقاومة الشعبية الصومالية تدل على أن المتشددين لا يجدون ملاذا آمنا في شبر من أراضي الصومال، وأن أيدلوجيات الجماعات التكفيرية وتهديداتها الماكرة ضد السكان المحليين انتهت.