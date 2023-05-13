المنظمة الدولية للهجرة: بنجلاديش تجلي أكثر من 570 من مواطنيها بالسودان

السبت 13/مايو/2023 - 02:43 م

قالت المنظمة الدولية للهجرة، إن بنجلاديش قامت بإجلاء أكثر من 570 مواطنا بنجاليا من السودان بسبب الصراع الدائر وذلك بدعم من حكومة بنجلاديش والمنظمة.

وأوضحت المنظمة - في تقرير اليوم السبت- أن عمليات الإجلاء بدأت في 8 مايو واستمرت حتى يوم أمس الجمعة عندما هبط 262 مهاجرا في رحلتين منفصلتين بدكا عاصمة بنجلاديش قادمة من المملكة العربية السعودية وتوقعت المنظمة المزيد من الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.

ولفتت المنظمة إلى أنه تم تقديم المساعدات اللازمة إلى العائدين لتسهيل عودتهم إلى أماكنهم الأصلية، مشيرة إلى أنها وحكومة بنجلاديش تظلان في حالة تأهب ومستعدتان لتقديم المساعدة حسب الحاجة وذلك في ظل الأوضاع في السودان.