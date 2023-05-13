فحص آثار حريق مصنع شاشات بأكتوبر

تباشر النيابة العامة بأكتوبر، التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع شاشات بالمنطقة الصناعية السادسة.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة، كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع للشاشات بالمنطقة الصناعية السادسة بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء.

وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.