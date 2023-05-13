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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الخارجية العراقية: إجلاء حوالي 300 شخص من السودان

الخارجية العراقية
الخارجية العراقية
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 أكدت وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت، أنه تم إجلاء حوالي 300 شخص من السودان وما تبقى من العراقيين لا يمثل حالة تستحق المتابعة.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن العراق أكمل جميع رحلاته إلى السودان، وجميع الذين طلبوا الإجلاء إلى بغداد، تم إجلاؤهم بسلامة".
وأضاف الصحاف أن إجمالي الجالية العراقية في السودان يقارب الـ 300 شخص، مبينا أن وزارة الخارجية عملت على إجلائهم وما تبقى ليس بالرقم الذي يمثل حالة تستحق المتابعة.
كانت الخارجية العراقية قد أعلنت أمس الجمعة، إجلاء 141 شخصًا من السودان من بينهم 15 سوريا وسودانيّا.

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