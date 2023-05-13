أوكرانيا: ارتفاع حصيلة إصابات القصف الروسي على منطقة خميلنيتسكي إلى 11 شخصا

السبت 13/مايو/2023 - 01:07 م

أعلن رئيس بلدية خميلنيتسكي الأوكرانية، أولكسندر سيمشيشين، اليوم السبت ارتفاع عدد المصابين في الهجوم الروسي الليلي على خميلنيتسكي إلى 11 شخصا، وقد يرتفع عددهم.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن رئيس البلدية قوله "نتحقق الآن من تداعيات هذا الهجوم، لم تكن هناك ضربات على أراضي مجتمع خميلنيتسكي، لكن على مجتمع آخر - مجاور لنا - تضرر، ونتيجة لذلك، تسببت موجات الانفجار في أضرار جسيمة في البنية التحتية لمدينتنا. وحتى الآن، هناك 11 مصابا".

وأشار إلى أن عدد المصابين قد يزداد حيث يذهب الناس باستمرار إلى مركز الصدمات في مستشفى المدينة.

وهاجمت القوات الروسية الليلة الماضية منطقة خميلنيتسكي، ما أسفر عن تضرر منشأة بنية تحتية مهمة. فيما دمرت الموجة الانفجارية العديد من مباني المؤسسات التعليمية ومؤسسات الرعاية الصحية والمباني الإدارية والمرافق الصناعية والمباني السكنية متعددة الطوابق والخاصة في خميلنيتسكي.