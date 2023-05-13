بدء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية الموريتانية

السبت 13/مايو/2023 - 11:52 ص

بدأت اليوم السبت في موريتانيا عملية الاقتراع لانتخاب برلمان من 176 نائبا و237 للمجلس البلدي من 4500 مستشارا و13 مجلس اقليمي.

ويتنافس 25 حزبا سياسيا على اصوات مليون وسبعة من عشرة من الناخبين في انتخابات شهدت مشاركة اكثر من 33 الف مترشح من بينهم عشرة آلاف امراة.

ويبلغ مجموع الناخبين الذي يحق لهم التصويت في اقتراع اليوم مليون و785 ألف ناخبا و36 شخصا نسـبة النساء منهم 52%، موزعين على 4728 مكتب تصويت في عموم البلاد.

وتتميز الانتخابات الموريتانية اليوم باعتماد النسبية فـي شـوط واحـد فـي جميـع المجـالس الجهويـة والبلديـة، على أن يكـون رئيس المجلـس الجهـوي أو العمـدة هـو رأس اللائحـة الحاصـلـة علـى أكبـر عـدد مـن الأصوات المعبر عنها.

كما تم اعتماد النسبة على مستوى البرلمان من أجل مشاركة أوسع لمختلف الطيـف السياسـي،حيث سيتم انتخـاب النـواب فـي الجمعيـة الوطنيـة، والبالغ عددهم 176 نائبا، بالتناصف بين نظامي الأغلبية ذي الشوطين والنسبية 50% لكل منهما، فـضـلا عـن انـتخـاب نـواب الموريتانيين في الخـارج لأول مرة من قبل الرعايا الموريتانيين في الخارج.