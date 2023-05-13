البيت الأبيض يعلن فتح تحقيق في وفاة مهاجر بمركز إيواء بفلوريدا

السبت 13/مايو/2023 - 09:47 ص

أعلن البيت الأبيض اليوم /السبت/ فتح تحقيق حول وفاة مهاجر من هندوراس في مركز لإيواء المهاجرين بولاية فلوريدا الأمريكية.

ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ وفاة فتى (17 سنة) في مركز لإيواء المهاجرين بـ"الأنباء المروعة"، مضيفة أن هناك تحقيقات طبية جارية حول ما حدث.

وكانت وزارة الصحة الأمريكية أعلنت وفاة مهاجر من هندوراس في مركز لإيواء المهاجرين في ولاية فلوريدا، كان قد عبر الحدود إلى الولايات المتحدة دون عائلته.