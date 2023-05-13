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السبت 13 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

البيت الأبيض يعلن فتح تحقيق في وفاة مهاجر بمركز إيواء بفلوريدا

مركز لإيواء المهاجرين
مركز لإيواء المهاجرين
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 أعلن البيت الأبيض اليوم /السبت/ فتح تحقيق حول وفاة مهاجر من هندوراس في مركز لإيواء المهاجرين بولاية فلوريدا الأمريكية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ـ وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية ـ وفاة فتى (17 سنة) في مركز لإيواء المهاجرين بـ"الأنباء المروعة"، مضيفة أن هناك تحقيقات طبية جارية حول ما حدث.
وكانت وزارة الصحة الأمريكية أعلنت وفاة مهاجر من هندوراس في مركز لإيواء المهاجرين في ولاية فلوريدا، كان قد عبر الحدود إلى الولايات المتحدة دون عائلته.

البيت الأبيض فلوريدا إيواء