حبس 6 أشخاص بحوزتهم هيروين وحشيش وأيس بدار السلام

أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص لاتجارهم في المواد المخدرة "هيروين، حشيش، أيس"، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود الواقعة عندما قامت وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحملة بدائرة القسم إستهدفت ضبط متعاطى ومتجرى المواد المخدرة، وأسفرت الجهود عن ضبط ( 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم ( 15 لفافة من مخدر الهيروين، مبلغ مالى، هاتف محمول، ميزان حساس، سلاح أبيض).

كما تم ضبط (عنصر إجرامى) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - 17 لفافة من مخدر الهيروين - سلاح أبيض)، وضبط (عنصرين إجراميين، لأحدهما معلومات جنائية) وبحوزتهما ( 10 أكياس من مخدر الآيس، مبلغ مالى، هاتف محمول) وذلك حال تواجدهم بدائرة القسم.

وبمواجهتهم بالمضبوطات إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.