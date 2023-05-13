بلينكن وكوليبا يبحثان «الاستعدادات للهجوم المضاد الأوكراني»

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يوم الجمعة، محادثة هاتفية مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا، ناقشا خلالها "الاستعدادات للهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرانية"، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأفادت الخدمة الصحفية لوزارة الخارجية الأمريكية بأن الطرفين بحثا "الاستعدادات الجارية للهجوم المضاد الأوكراني، بما في ذلك كيفية مساهمة الشركاء الدوليين في نجاحه".

وصرح رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في أوائل أبريل الماضي أن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية قد يبدأ في الصيف القادم، وفيما بعد قال إنه سيبدأ في "القريب العاجل".

من جانبها أفادت وسائل إعلام أمريكية بأنه من المخطط أن يبدأ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في 30 أبريل الماضي.

وعبر عدد من الخبراء الروس عن اعتقادهم بأن التصريحات الأمريكية والأوكرانية المتناقضة لا يمكن الاعتماد عليها، لأنها قد تكون جزءا من عملية التضليل.