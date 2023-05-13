الاقتصاد البريطاني يسجل نموًا بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023

سجل اقتصاد المملكة المتحدة نموًا بنسبة 0.1% في الربع الأول من عام 2023، لكنه أظهر انكماشًا غير متوقع بنسبة 0.3% في مارس.

وأوضح مكتب الإحصاء أن قطاع البناء والتشييد نما بنسبة 0.7%، بينما ارتفع أداء التصنيع بنسبة 0.5% في الربع الأول، مع نمو بنسبة 0.1% في الخدمات والإنتاج، كما انخفضت الخدمات بنسبة 0.5% في مارس على أساس شهري، بسبب تراجع التجارة بالجملة والتجزئة وإصلاح السيارات.