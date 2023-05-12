تعزيزات عسكرية أمريكية في الخليج تخوفًا من هجمات إيرانية



قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج خاصة مع مرور سفن في تلك المنطقة.

جاء هذا القرار بعدما احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط في مياة الخليج العربي، وكانت إحدى تلك الناقلات في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أكد في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل على تعزيز دفاعاتها في منطقة الخليج لحماية المصالح الأمريكية في تلك المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن تفاصيل تلك التعزيزات العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة.