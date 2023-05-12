ads
الجمعة 12 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تعزيزات عسكرية أمريكية في الخليج تخوفًا من هجمات إيرانية

جون كيربي
جون كيربي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


قررت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الجمعة، إرسال قوات عسكرية إلى منطقة الخليج لمواجهة التهديدات الإيرانية لمنطقة الخليج خاصة مع مرور سفن في تلك المنطقة.

جاء هذا القرار بعدما احتجزت قوات الحرس الثوري الإيراني ناقلتي نفط في مياة الخليج العربي، وكانت إحدى تلك الناقلات في طريقها إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، أكد في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية ستعمل على تعزيز دفاعاتها في منطقة الخليج لحماية المصالح الأمريكية في تلك المنطقة.

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية ستعلن تفاصيل تلك التعزيزات العسكرية خلال الأيام القليلة المقبلة.

الأمن القومي الأمريكي الحرس الثوري الإيراني الحرس الثوري التهديدات الإيرانية تعزيزات عسكرية