دوري أبطال أفريقيا.. أمطار خفيفة على ملعب "رادس" قبل مباراة الأهلي والترجي

تساقطت أمطار خفيفة على ملعب رادس قبل انطلاق مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تجمعهما على ملعب رادس بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

سقطت الأمطار بشكل خفيف خلال عملية الإحماء قبل بداية المواجهة التى تقام بدون حضور جماهير.

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي التشكيل الذي يخوض به مواجهة الترجي التونسي .

جاء تشكيل الأهلي كالتالي :

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : على معلول ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني

خط الوسط: مروان عطية وحمدي فتحي وأليو ديانج وبيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا

وجاء تشكيل الترجي لمواجهة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صدقي الدبشي.

خط الدفاع: محمد بن علي – ياسين مرياح – محمد أمين توجاي – رائد بوشنبية.

خط الوسط: كوليبالي – محمد بن رمضان – معتز زدام.

خط الهجوم: صابر بوغرين – رشاد العرفاوي – محمد علي بن حمودة.