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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سكرتير عام قنا يتابع فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية بقرية الرئيسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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 تابع حسام حموده السكرتير العام لمحافظة قنا ، فعاليات اليوم الثاني من القافلة الطبية " وطن واحد " بقرية الرئيسية التابعة لنجع حمادي ، والتي تنظمها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء ، بالتعاون مع مجلس القبائل والعائلات المصرية ، وجامعة المنوفية ، وبنك الشفاء المصري ، ومؤسسة بهية ، رافقه الدكتور محمد شعبان عضو اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء .

حيث تابع السكرتير العام ، عمليات الكشف الطبي وتقديم العلاج بالعيادات المختلفة التي تشملها القافلة والتي يصل عددها إلي ١٧ تخصص هي: ( العيون - الجلدية - القلب - الاوعية الدموية - الاطفال - المخ والأعصاب - المسالك - الصدر - العظام - الباطنة - السكر والغدد الصماء - الجراحة العامة - الأنف والاذن - أمراض النساء - الاسنان - الأطراف الصناعية - السمعيات) ، مشيرا إلي أن اليوم الثاني شهد اقبالا كثيفا من أهالي قرية هوّ ، لما تقدمه القافلة من خدمات طبية مجانية متكاملة .


و من جانبه قال الدكتور محمد شعبان ، أنَّ اليوم الاول من فعاليات القافلة ، تم تنظيمه بقرية المراشدة بمركز الوقف ، حيث استفاد من الخدمات الطبية التي تقدمها القافلة ١٣٩٠ مواطن من اهالي القرية ، شملت إجراء ٢٠ عملية أنف وأذن ، و ٨ عمليات قسطرة قلبية وتركيب دعامات بالقلب ، و ٦ عمليات جراحة عامة ، و ٥ عمليات مياه بيضاء وصفراء بالعين ، و تسليم ١٦٠ نظارة طبية ، بالإضافة إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد ٣٦٥ حالة رمد ، و ١٤٥ حالة أمراض جلدية ، و ١٣٦ حالة عظام ، و ١٢٣ حالة أطفال ، و ١٠٠ حالة مخ واعصاب ، و ٨٠ حالة أمراض باطنة ، و ٧٠ حالة أنف وأذن ، و ٦٦ حالة صدر ، و ٥٥ حالة قلب و أوعية دموية ، و ٥٠ حالة مسالك ، و ٢٥ حالة نساء وتوليد ، و عمل ١٦ أشعة سونار ، فضلا عن توقيع الكشف علي عدد ١٨ مواطن يحتاجون إلي أطراف صناعية .

ومن جانبهم عبر أهالي قرية هوّ ، عن خالص شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تنظيم هذه القافلة الموسعة ، كما ثمنوا جهود أطباء جامعة المنوفية ، وتحملهم مشقة السفر الطويل من اجل خدمتهم وتقديم الرعاية الطبية لهم ، كما أثنوا على حسن المعاملة والتنظيم والمتابعة من جانب جميع القائمين على إدارة القافلة .

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