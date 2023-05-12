24 مايو.. المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بـ"طب عين شمس"

ينظم قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس المؤتمر الدولي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري لعام ٢٠٢٣ ، تحت رعاية ‏الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد كلية الطب بجامعة عين شمس،

بمشاركة الجمعية المصرية لجراحي المخ والأعصاب، برئاسة الدكتور أشرف الأبيض رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس، و الدكتور وليد عبد الغني سكرتير عام المؤتمر وذلك خلال الفترة من ٢٤ - ٢٦ مايو بأحد فنادق التجمع الخامس.

يشهد المؤتمر العديد من الفعاليات والمحاضرات المتنوعة التي تشمل جميع التخصصات الدقيقة لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري.

كما يشهد المؤتمر حضور أكبر تجمُّع دولي لجرّاحي المخ والأعصاب من مختلف أنحاء العالم، حيث يضم أكثر من ثلاثين محاضر أجنبي من أكبر الجامعات العالمية، بجانب المشاركة الفعّالة من أساتذة جراحة المخ والأعصاب من الجامعات المصرية المختلفة، بالإضافة إلي جميع أعضاء هيئة التدريس بقسم جراحة المخ والأعصاب بطب عين شمس.

