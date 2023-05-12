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الجمعة 12 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إيطاليا: تأكيد لقاء ماتّاريلا وزيلينسكي بروما غدًا

سيرجو ماتاريلا
سيرجو ماتاريلا
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أعلنت مصادر رسمية إيطالية أن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، سيلتقي غدًا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، عن المصادر قولها إن "السرية التامة تحيط بتفاصيل الزيارة، وذلك لأسباب أمنية، وبذلك “يأتي أول تأكيد للزيارة الخاطفة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى روما، حيث من المتوقع أن يلتقي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والبابا فرنسيس أيضًا”.

هذا وسيغادر زيلينسكي بعد ذلك متوجهًا إلى ألمانيا، أولًا إلى برلين للقاء المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ثم إلى آخن لتلقي جائزة شارلمان. 

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