إيطاليا: تأكيد لقاء ماتّاريلا وزيلينسكي بروما غدًا

أعلنت مصادر رسمية إيطالية أن رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، سيلتقي غدًا نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"، عن المصادر قولها إن "السرية التامة تحيط بتفاصيل الزيارة، وذلك لأسباب أمنية، وبذلك “يأتي أول تأكيد للزيارة الخاطفة التي يقوم بها الرئيس الأوكراني إلى روما، حيث من المتوقع أن يلتقي رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والبابا فرنسيس أيضًا”.

هذا وسيغادر زيلينسكي بعد ذلك متوجهًا إلى ألمانيا، أولًا إلى برلين للقاء المستشار أولاف شولتس والرئيس فرانك فالتر شتاينماير، ثم إلى آخن لتلقي جائزة شارلمان.