طلاب جامعة الأقصر يختتمون مشاركتهم في اللقاء القمي لمسابقة الطالب المثالي بالفيوم.. صور

اختتمت جامعة الأقصر، ممثلة في الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، وإدارة النشاط الاجتماعي، مشاركتها في اللقاء القمي التاسع لمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، الذي استضافته جامعة الفيوم خلال الفترة من 6 إلى 12 من شهر مايو ٢٠٢٣.

وشاركت إدارة النشاط الاجتماعي بقيادة ذكاء محمد صبري، مدير الإدارة تحت رعاية الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بوفد من الطلاب المثاليين في اللقاء القمي التاسع لمسابقة الطالب المثالي والطالبة المثالية، وحصلت الطالبة ريناد أحمد عبيد، على المركز الثالث على مستوى الجامعات المصرية المشاركة.

ومن جانبه، قدم الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الجمعة، التهنئة للطالبة الفائزة بالمركز الثالث، مشيدًا بمستوى أداء الطلاب المشاركون في مختلف الأنشطة، وتمثيلهم المشرف للجامعة، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات، لما لها من دور فعال في صقل شخصية الطلاب واستثمار طاقاتهم.

وأشار رئيس جامعة الأقصر، إلى أن الجامعة لن تألوا جهدًا في تنفيذ الأنشطة الطلابية المتنوعة لدعم ورعاية الطلاب المتميزين وتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد في الدراسة والتنمية البشرية لذاتهم، وحث باقي الطلاب على التفوق والتميز واكتشاف أصحاب المواهب العلمية والثقافية الذين يمثلون نموذجًا مثاليًا للطالب الجامعي، فضلًا عن تنمية الوعي الثقافي لدى طلاب الجامعة.

كما قدم الدكتور وائل الصغير، مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، الشكر لرئيس جامعة الأقصر، على دعمه المستمر لأبنائه الطلاب، ومساندته لهم ودفعهم للمشاركة في هذه المسابقة، كما قدم الشكر لكل من قاموا بالإشراف ومساعدة الطلاب على المشاركة في المسابقة.

وأشار الصغير، إلى أن وفد الجامعة تكون من الحاصلين على المركز الأول والمركز الثاني في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين، طلاب وطالبات على مستوى الجامعة، وهم الطالب محمد ممدوح والطالبة ريناد أحمد من كلية الطب البشرى، والطالب محمود عادل من كلية الألسن، والطالبة نسمة على من كلية الفنون الجميلة، كما شارك مع الوفد الطالب أحمد ممدوح من كلية الألسن، والطالبة نهى سرى من كلية الآثار، أصحاب مبادرة النوايا الحسنة، وضيوف شرف حضور اللقاء القمي رئيس اتحاد طلاب الجامعة ونائبه أشرف على، كما ضم الوفد جمال النجار، إدارة مكتب رئيس الجامعة.

وكانت إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بجامعة الأقصر، قد عقدت مسابقة الطالب المثالي، والطالبة المثالية على مستوى كليات الجامعة؛ وذلك بمبنى كلية الطب الجديد، بحضور الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، والدكتور صالح عبدالمعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع الأقصر سابقًا، والدكتور ابو الفضل بدران، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا، والدكتور محمود النوبي أحمد، وكيل كلية الألسن، وتكونت لجنة التحكيم من: الدكتور محمود نوبي أحمد، وكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة رشا فاروق، من كليه الألسن، والدكتور محمود سيد قرنى، منسق عام الأنشطة الطلابية، فيما تكونت لجنة تنظيم المسابقة: من دكتور بيومي محمد سعيد، ومدثر عطيتو، وعمرو أبوالقاسم، ومصطفى عبدالفضيل، وهبة رمضان.

واستمع رئيس جامعة الأقصر، للطلاب المشاركين في المسابقة؛ الذين استعرضوا مهاراتهم ومواهبهم، تمهيداُ لمشاركة الطلاب الفائزين في المسابقة في اللقاء القمي للطلاب المثاليين، على مستوى الجامعات المصرية، بجامعة الفيوم ٢٠٢٣.

وأكد رئيس جامعة الأقصر خلال المسابقة: إن الأنشطة الطلابية من أهم أسس المنظومة التعليمية، وتَلقى اهتمامًا كبيرًا بجامعة الأقصر؛ إدراكًا لقيمة الإبداع، وغرسًا لقيم العمل التطوعي؛ في بناء الشخصية المتكاملة، ودعم المسارات الإبداعية لدى الطلاب، لافتًا إلى أن الأنشطة الطلابية من الأشياء التي يحرص الطلاب عليها منذ بداية العام الأول للالتحاق بالجامعة؛ نظرًا لكونها طريق يسلكه الطلاب لعرض مواهبهم، ويساعدهم في التأهيل للمسابقات المصرية، والدولية".

وتأتي هذه المسابقة؛ في إطار حرص الجامعة على دعم الأنشطة الطلابية، وتكريم المتميزين منهم علميًا، وثقافيًا، ورياضيًا، والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات، وتشجيعهم على الاستمرار في تفوقهم؛ ليكونوا قدوة لزملائهم، ونموذج يحتذي به.

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