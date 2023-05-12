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الجمعة 12 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على موعد مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الاهلي والترجي
الاهلي والترجي
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة هامة في العاشرة مساء اليوم الجمعة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام الترجي التونسي.

تنطلق مباراة الأهلي والترجي في تمام العاشرة مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 4 إتش دي وبتعليق محمد بركات.

ويستضيف الملعب الأولمبي حماد العقربي “رادس” مواجهة اليوم بين الأهلي والترجي التونسي، وتقام مباراة العودة الأسبوع المقبل في استاد القاهرة الدولي.

وتمكن الأهلي أن يصعد للدور نصف النهائي بعد الفوز الرجاء المغربي بهدفين مقابل لا شيء في الدور ربع النهائي، بينما فاز الترجي على شبيبة القبائل الجزائري بهدفين مقابل هدف واحد بمجموع المبارتين.

ويلعب الفائز من مباراة الأهلي والترجي في المباراة النهائية أمام المتأهل من مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي والوداد المغربي.

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