هيئة تنشيط السياحة تتلقى عرضا لورشة عمل مصرية صينية

تلقت هيئة تنشيط السياحة، عرضا من شركة CBISN الصينية، لتنفيذ ورشة عمل مشتركة فى مصر تهدف إلى التعريف بتحديثات السوق الصينى وفهم متطلبات السائح الصينى بعد انتهاء فترة الإغلاق التي اتبعتها بكين بسبب جائحة كورونا.

تضمن العرض، الذي أرسلت الهيئة نسخة منه للغرف السياحية، اليوم، تنظيم سيمنار مدته يوم كامل، من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى الخامسة مساء، وسيتم منح شهادة لمن حضروا البرنامج الكامل، واجتازوا اختبار اثناء الندوة، كما سيحصل كل مشارك معتمد على رقم هوية يؤهله لمدة 12 شهرا للتعليم المستمر من حيث تحديثات السوق من خلال الانترنت او البريد الألكترونى.

بحسب خطاب الهيئة، للغرف السياحية، نظمت الشركة الصينية نفس البرنامج لدى سلطنة عمان وسجل أكثر 100 مشارك فى عام 2020، وكررت ورشة العمل للمرة الثانية فى 21 سبتمبر 2022.

وطلبت الهيئة من الغرفة السياحية إبداء الرأي ومدى رغبتها فى تنفيذ تلك الورشة علما بأن تكلفة المشاركة لكل فرد الالتحاق بورشة العمل هى 299 دولار أمريكي، ويتم الحجز فى موعد اقصاه اسبوع من اليوم، حتى يتسنى اتخاذ اللازم.

يأتي ذلك في ضوء بدء عودة الحركة الصينية للمطارات المصرية، وعقب زيارة لوزير السياحة الصيني للقاهرة الشهر الماضي، شهدت بدء تسيير أول رحلات مباشرة بين البلدين منذ اندلاع جائحة كورونا، وطرح برامج سياحية للصينيين في كافة المدن المصرية وخاصة السياحية منها.