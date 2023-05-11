السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بالجمالية دون وقوع إصابات

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، فى إخماد حريق نشب داخل أرض فضاء مستخدمة لتخزين الأخشاب والمخلفات بجوار العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بجوار العقارات فى شارع الجمالية، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان، وبصحبته 5 سيارات إطفاء وتمت عملية محاصرة الحريق، ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة والسيطرة على الحريق بالكامل.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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