ads
الخميس 11 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب داخل مخزن أخشاب بالجمالية دون وقوع إصابات

حريق
حريق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الخميس، فى إخماد حريق نشب داخل أرض فضاء مستخدمة لتخزين الأخشاب والمخلفات بجوار العقارات بدائرة قسم شرطة الجمالية، دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا  من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة بجوار العقارات فى شارع الجمالية، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة إلى المكان، وبصحبته 5 سيارات إطفاء وتمت عملية محاصرة الحريق، ومنع خطر امتدادها إلى الوحدات المجاورة والسيطرة على الحريق بالكامل. 

 

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

345658547_228354829892092_7720181334206927129_n
345658547_228354829892092_7720181334206927129_n
345655160_235551945826428_1392486563072355473_n
345655160_235551945826428_1392486563072355473_n
ارض فضاء إخماد حريق الحماية المدنية بالقاهرة