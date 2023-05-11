إدارة تشيلسى تصالح الجماهير

اتخذ نادى تشيلسى الإنجليزى، للمرة الثانية عشر على التوالى، إجراء لمصالحة جماهيره الغاضبة بعد المستوى الباهت خلال الموسم الحالى، الذى يقدمه الفريق الكروى فى الفترة الماضية.

أقدم نادي تشيلسي على تجميد أسعار التذاكر الموسمية العادية للمرة الثانية عشرة على التوالي.

ورغم صرف النادي اللندني ما يقرب من 600 مليون جنيه إسترليني على صفقات جديدة هذا الموسم، فإن الفريق يترنح في المركز الحادي عشر بعد خسارته 14 مباراة من 34 مواجهة خاضها في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".



وكان تشيلسى قد ألمح فى وقت سابق إلى احتمالية زيادة أسعار التذاكر، إلا أن بعض من مشجعي البلوز أصدرو خطابًا مفتوحًا في مارس الماضي، حذرو فيه إدارة النادي من الزيادة.

وأصدر النادى اللندنى بياناً قال فيه: "هذا الموسم لم يسفر عن النتائج التي يريدها أي منا. نحن نعلم ما علينا تحقيقه، ولكننا نعلم بنفس القدر أن ذلك سيتطلب العمل الجاد والتصميم والالتزام، نريد جميعًا أن نرى تشيلسي يعود إلى حيث ننتمي وأن نشارك العديد من لحظات الفوز معًا في ستامفورد بريدج".

وأكمل البيان: "تم تجميد تذاكر الموسم للدخول العام للبالغين منذ 2011/2012، ما يعني أنه منذ عام 2005، انخفضت أسعار التذاكر الموسمية بالقيمة الحقيقية بنسبة 32 %".

وأضاف: "مثل العديد من الصناعات، ارتفعت تكاليفنا أيضًا بشكل كبير، وتعرض تشغيل ستامفورد بريدج واستضافة المباريات بشكل خاص لضغوط تضخمية، حيث ارتفعت التكلفة بنسبة 31 % منذ عام 2018".

وأنهى النادى بيانه، قائلاً: "وبالمثل، نحن ندرك تمامًا ارتفاع تكلفة المعيشة وتأثير ذلك على مشجعينا، وبالنظر إلى كل هذه العوامل، قرر المجلس تجميد أسعار تذاكر الموسم 2023-2024".