محافظ أسوان يشيد بالدور الطبي والمجتمعى والإنسانى لـ"الهلال الأحمر" وقت الأزمات

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أهمية الدور الطبى والمجتمعى والإنسانى لجمعية الهلال الأحمر المصرى باعتبارها أحد رموز وأعمدة العمل الإجتماعى فى مصر ، التى تعتمد عليها المحافظة للتدخلات السريعة ، خاصة فى أوقات الأزمات ، بجانب الدور المتميز فى خدمة المواطنين فى كافة المجالات .

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بوفد جمعية الهلال الأحمر برئاسة الدكتورة سلمى عبد العزيز مدير إدارة الروابط العائلية بالمركز العام للجمعية بالقاهرة ، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية بأسوان.

أشار اللواء أشرف عطية إلى أنه تم توفير كافة التسهيلات الممكنة لإتاحة المجال أمام جمعية الهلال الأحمر لأداء دورها الحيوى بالمعابر البرية بأرقين وقسطل ، وأيضاً الموقف الدولى البرى في كركر حيث تقوم فرق الدعم من الجمعية بتقديم كافة المساعدات الطبية ، والدعم النفسى ، والإيواء ، بالإضافة إلى الخدمات الإنسانية والمجتمعية واللوجستية ، وخاصة تسهيل التنقلات والحركة للوافدين من الأخوة السودانيين والجنسيات الأخرى ، لاسيما للأطفال وكبار السن للوصول إلى المقاصد المطلوبة لهم سواء للقاهرة أو المحافظات الأخرى .

جاء ذلك فى إطار متابعة المحافظ للجهود المبذولة لتوفير كافة الخدمات للقادمين من دولة السودان الشقيقة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

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