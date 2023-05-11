السجن المشدد 7 سنوات لقاتلي "فرارجي" في المعصرة

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى بمعاقبة متهم وزوجته بالسجن المشدد 7 سنوات، على خلفية اتهامهما بقتل "فرارجي" في منطقة المعصرة، كما ألزمتهما بدفع 60 ألف جنيه وواحد.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبرى الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.



وتلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا مفاده وقوع جريمة قتل بمنطقة المعصرة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبين من الفحص حدوث مشادة كلامية بين صاحب ورشة وفرارجى بسبب وضع الأخير أقفاص للدواجن أمام حانوته.



وتبين من التحقيقات، أن المشادة تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على الضحية بالضرب باستخدام عصا خشبية - شومة - أودت بحياته، كما اشتركت زوجته معه في الجريمة بأن سكبت ماء مغلي على جسد المجني عليه.