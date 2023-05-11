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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ الوادي الجديد يحيل واقعة مخالفات مالية بمديرية الإسكان للنيابة

محافظة الوادي الجديد
محافظة الوادي الجديد
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قرر اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الخميس، إحالة واقعة الكشف عن وجود ثمة مخالفات مالية جسيمة بعدد من الأعمال بمديرية الإسكان، وإحالة عدد من العاملين بالمديرية للنيابة، مع وقفهم عن العمل لحين صدور قرار النيابة بشأن الواقعة.

وأكد المحافظ، في تصريح له، اليوم الخميس، أن القرار جاء إنطلاقًا من الحرص على الحفاظ على المال العام والتصدي بكل حسم وشفافية لأية مخالفات أو إهدار للمال العام بالقطاعات المختلفة، مؤكدًا على متابعة ما تُسفر عنه تحقيقات النيابة لإستيضاح ملابسات الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

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