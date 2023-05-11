“الزراعة” تتابع حصاد وتوريد القمح في بنى سويف

قام الدكتور حسن الفولي مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بالمرور على محافظة بنى سويف وبعض القيادات التنفيذية بالهيئة ومدير مديرية الاصلاح وبحضور وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى سويف للوقوف على عملية توريد محصول القمح فى اطار مبادرة الاصلاح الزراعى لتوريد القمح، حيث تمت متابعة الحصاد والتوريد للشون والصوامع بالمديرية وكذلك متابعة استلام القمح بمخازن الجمعيات المحلية للاصلاح الزراعى للاستعداد للقيام بعملية توريدها .

وقال الفولي، ان الاصلاح الزراعى قام بزراعة القمح بمساحة 9926 فدان من اجمالى مساحة المحافظة 126155 فدان وتم توريد حتى اليوم 10/5/2023 كمية 37713 اردب ( 5657 الف طن ) من إجمالى كميات المحافظة التى تقدر 536240 اردب ( 80436 الف طن ) حيث تم المرور على صوامع التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى قطاع بنى سويف لمتابعة عملية استلام القمح من المزارعين حيث تتوافر بها خمس خلايا تخزينية بقدرة 25000 طن تخزين وقامت باستلام كمية 12500 طن حتى تاريخه وتلاحظ الاقبال الشديد فى عملية التوريد وكذلك تم المرور على شونة بنى سليمان بمدينه بنى سويف الجديدة وقدرتها التخزينية 20000 طن حيث تم تخزين حتى تاريخة كمية 5000 طن .

وتم المرور على جمعية شريف باشا للاصلاح الزراعى لمتابعة عملية التوريد بمخازن الجمعية حيث ان المساحة القمح المنزرعة بالجمعية 575 فدان وتم توريد لشونة سمسطا كمية 889 اردب ويوجد بالمخازن كمية 720 اردب جاهزة للنقل وجارى اثناء المرور استلام القمح من المنتفعين

وكذلك تم المرور على جمعية م/ عاصم لمتابعة قمح الاكثار صنف بنى سويف 5 الخاص بالجمعية العامة للاصلاح الزراعى حيث تم زراعة مساحة 120 فدان وتم استلام كمية 1000 اردب ( 10 لوطات ) وجارى استلام باقى كميات تقاوى الاكثار لتجهيزها للموسم المقبل

وفى نهاية المروراجتمع مدير الهيئة مع مدير مديرية بنى سويف للاصلاح الزراعى والجهاز التنفيذى للمديرية وكذلك وكيل وزارة الزراعة بمديرية بنى وسويف وشكرهم على مجهودهم فى متابعة استلام محصول القمح وتوريده للشون والصوامع.

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