"الزراعة" و"الفاو" ينظمان ورشة العمل الافتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية»

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» ورشة العمل الإفتتاحية لمشروع «بلد واحد منتج واحد ذو أولوية».

وجاء ذلك بحضورالدكتور نصر الدين حاج الأمين ممثل «الفاو» في مصر، والدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات ورئيسًا لفريق العمل الوطني «National Task Force» للمشروع، والدكتور عز الدين جاد الله العباسي مدير المعمل المركزي للنخيل وعضوًا بالمشروع، والذي يضم خبرات من «وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والقطاع الخاص» تغطي سلسلة القيمة لقطاع زراعة النخيل وإنتاج وتعبئة وتصنيع وتجارة وتصدير التمور. ويقوم هذا الفريق بتنسيق وتنفيذ المبادرة في مصر.

ويمثل وزارة الزراعة المصرية المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، وهو المسئول عن تنفيذ جزء الإنتاج الأخضر والتي تهدف لتحسين الإنتاج وخواص المنتج المصري ليكون له قدره على المنافسة التصديرية دولياً وذلك من خلال تطوير العمليات البستانية ومكافحة الآفات.

وقد مثل المعمل، فريق العمل الخاص بالمشروع وأيضًا نخبة من أساتذة المعمل المركزي للأبحاث وتطوير نخيل البلح، كما شارك في الورشة الدكتور احمد عبدالمجيد مدير معهد بحوث وقاية النباتات، والدكتور احمد رزق رئيس الادارة المركزية لمكافحة الافات الزراعية وبعض القيادات والباحثين في وزارة الزراعة.