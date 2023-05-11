وفد طلاب جامعة بني سويف الأهلية في زيارة ميدانية لأحد مصانع المواد الغذائية بالمحافظة

نظمت جامعة بني سويف الأهلية زيارة ميدانية لطلاب المستوى الأول ببرنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي بالجامعة،تحت رعاية الدكتور منصور حسن، القائم بعمل رئيس الجامعة الأهلية، إلى مصنع انجل ييست للمواد الغذائية ببني سويف، تحت إشراف الدكتورة سحر داوود النائب الأكاديمي للجامعة الأهلية، والدكتورة ايناس يحيى منسق كلية الطب بالجامعة، والدكتورة رشا عادل منسق كلية الإعلام، والدكتور نبيل عبد السلام حسونة منسق برنامج الكيمياء الحيوية والميكروبيولوجي.

وذلك في إطار التوعية الشبابية للطلاب، وزيارة المشروعات الصناعية الكبرى التي تم تنفيذها على أرض الواقع لرؤية ما تم إنجازه تماشياً مع توجهات الجمهورية الجديدة ورؤية مصر نحو التنمية المستدامة 2030.

وتأتي هذه الزيارة في إطار ربط الجامعة وأبنائها بالمجتمع الخارجي والمجتمع المحيط، والدمج بين الجانبين النظري والعملي، والحرص على تحقيق مخرجات التعليم والتعلم المستهدفة، وذلك لخلق حالة من التواصل الدائم بين الطلاب وسوق العمل والتعرف على كل ما وصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات.