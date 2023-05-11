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الخميس 11 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

خادم الحرمين يبعث دعوة لملك المغرب للمشاركة فى اجتماع الجامعة العربية

الملك سلمان بن عبد
الملك سلمان بن عبد العزيز
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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة خطية، إلى الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية، تضمنت دعوته للمشاركة فى الدورة العادية الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى ستعقد فى المملكة فى شهر مايو الجارى.

 

وسلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المغربية عبدالله بن سعد الغريرى، خلال لقائه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقى والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.

 

كما جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

 

 

 

خادم الحرمين ملك المغرب الجامعة العربية