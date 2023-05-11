رئيس حي الدقي: استجابة لشكاوى المواطنين غلق وتشميع سنتر تعليمي بميدان المساحة

واصلت محافظة الجيزة حملاتها من خلال حي الدقي على مراكز الدروس الخصوصية التى تعمل بالمخالفة للقانون ولإداراته بدون ترخيص، حيث أسفرت حملة نفذها حي الدقي برئاسة اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق، عن غلق وتشميع سنتر شارع الموسيقار علي إسماعيل بجوار ميدان المساحة، ذلك استجابة لشكاوى المواطنين بجود سناتر تعليمية بالعقارات السكنية، وتم إخلاء السنتر من كافة المحتويات بمعرفة إدارة الإشغالات وتم ايداع المضبوطات مخازن الحي.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بالاستمرار في التصدي للمخالفات وتكثيف حملات غلق سناتر الدروس الخصوصية، كما تمكنت الحملة من رفع إشغالات بعض المخابز والدراجات النارية التي تشغل الأرصفة المخصصة للمشاة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، وتم ايداع المضبوطات في مخازن الحي.

