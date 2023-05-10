«معهد الشارقة للتراث».. إحياء وتوثيق الموروث الثقافي

«إنّ التراث هو المرادف لوحدتنا الإنسانية، ندين للتراث، ولكل الحضارات القديمة التي كرّست سيرتها لتترك بصمتها في التاريخ الإنساني». «لقد وهب الله ـ سبحانه وتعالى ـ الإنسانية الكثير من المعارف والعلوم، لنكون على ما نحن عليه اليوم»، مقولة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي -عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، ومن هذه المقولة للشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي نستطيع أن نضع تحت أيدينا الأهداف والاستراتيجيات الخاصة بمعهد الشارقة للتراث والذي أصبح شريكا مهما في أغلب المحافل الدولية والمتعلقة بالتراث والموروث الثقافي.



ويعتبر معهد الشارقة للتراث من المشروعات الرائدة في مجال التراث والحفاظ عليه واستمراريته سواء على المستوى المحلى أو العالمي، وذلك من خلال التدريبات والفرص ومشروعات النشر التي يقدمها المعهد من خلال مبادراته الثقافية والتراثية والتي تهدف إلى جمع وتوثيق التراث ونشر ثقافة الحفاظ عليه باعتباره جزءا لا يتجرأ من موروثنا الثقافي، هذا بالإضافة إلى اهتمامه بالكنوز البشرية الحية وهم الحاملون للتراث ودعمهم وتوثيق تجربتهم والحرص على نقلها للأجيال الجديدة وهو الأمر الذي يظهر جليًّا خلال مهرجان أيام الشارقة التراثية.



وتقوم رسالة المعهد على تعزيز الوعي بالتراث الإماراتي والعربي وتدريسه وفق أحدث المناهج العلمية والترويج له على أوسع نطاق، وذلك من خلال خطة استراتيجية محكمة، تسعى إلى التوعية والتثقيف بمختلف عناصر التراث، والاحتفاء بحملة التراث وفتح قنوات الشراكة والتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات العلمية والثقافية على مستوى العالم.

كما يتبني المعهد رؤية على حفظ الهوية الإماراتية وصون التراث الثقافي غير المادي وتوثيقه والحفاظ عليه من الاندثار، هذا بالإضافة إلى الانفتاح على التراث العربي والتراث العالمي للاستفادة مما يزخران به من غني وتنوع.

ويضم المعهد العديد من المراكز والصروح الثقافية التي تهتم بالتراث الثقافي ومنها مكتبة الموروث وهي مكتبة غنية وزاخرة متخصصة في التراث الثقافي، وتضم أقسامها الستة مجموعة متنوّعة من الموسوعات والمعاجم والكتب والوثائق والرسائل غير المنشورة، والدوريات والمواد السمعية والبصرية التي لا غنى عنها للباحثين والمهتمين العاملين في حقل التراث، تم اقتناؤها وجمعها على مدى سنوات طويلة، بالإضافة إلى الإصدارات الخاصة بصاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإصدارات المعهد.

كما يولي المعهد اهتمامًا كبيرًا بالمحتوى الثقافي التراثي وذلك من خلال مركز "إدارة المحتوى والنشر" والذي يعمل على رفد الساحة الثقافية بموضوعات علمية قيّمة، في الثقافة والتراث والتاريخ والآداب والعلوم والأنثروبولوجيا والموضوعات ذات الصلة، عبر سلاسل نوعية منها: سلسلة كراسات التراث، سلسلة التراث الشعبي.