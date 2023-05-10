جامعة الزقازيق توجه قافلة بيطرية لقرية المسلمية بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطرى اليوم قافلة بيطرية لقرية المسلمية نركز الزقازيق بالشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام ٢٠٢٢-٢٠٢٣ وآليات جامعة الزقازيق لخدمة المجتمع والبرنامج الرئاسى لتنمية البيئة.

وقد نفذت القافلة تحت إشراف د.نصر عبد الوهاب محمد عميد الكلية، و د.عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتنظيم د.لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الاهلية، حيث شارك فيها زملاء وأطباء المستشفى البيطرى التعليمى والأقسام الإكلينيكية: الجراحة د.أحمد منير ود.إسلام هيندى، وطب الحيوان: د.أحمد شحته ود.أيمن شحاته، والتوليد والتناسليات: د.أحمد سعيد بقيادة د. حسين عبد اللطيف مدير المستشفى البيطرى و د.محمد عبد الله غنيمى و د.أحمد علاء الدين أحمد، بمشاركة ١١ طالبا بالفرق النهائية بالكلية لاكسابهم المهارات الحقلية تحقيقا لرسالة الكلية.

كما تم الكشف على ٢٨٩ حالة حيوانات، ٢١٥٢ حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصـــــرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للامراض مجاناً فى إطار مساهمة الجامعة فى البرنامج الرئاسى لتنمية الريف المصرى "حياة كريمة".

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.