وكيل الشباب بالدقهلية تشهد انطلاق فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني بنادي جديله

شهدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأربعاء إنطلاق فعاليات اليوم الأول لمنتدي الحوار الوطني الثاني للشباب، برعاية الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية "إدارة البرلمان والتعليم المدني "، تحت شعار "فيما يفكر الشباب ..حوار من الشباب للشباب" بنادي جديله الرياضي.

كما حضر الفعاليات أيضا كلا من منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدنى، و محمود عبد الهادي مدير إدارة شباب حي شرق، والدكتور أحمد جبريل، والدكتورة رباب عصفور، و بكر الحنفي رئيس مجلس إدارة نادي جديله الرياضي، وليد احمد لطفي، و أماني محمد بإدارة البرلمان والتعليم المدني، و شيماء السعدني مدربه ملتقي الحوار الوطني، و محمد ثروت منسق الحوار الوطني الثاني للشباب، وبمشاركة الشباب بنادي جديله الرياضي.

فيما تناولت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال حديثها، مع الشباب المشاركين في فعاليات اليوم الأول بمنتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، بنادي جديله الرياضي بالمنصورة، التطور الذي شهدته البنية التحتية بالهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية خلال الفترة الأخيرة، والدور الذي تلعبه مراكز الشباب اليوم كمراكز خدمة مجتمعية قادرة على جذب النشء والشباب، وتاهيل الشباب من خلال برامج وأنشطة وفعاليات للدخول الى سوق العمل.

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة خلال اللقاء على أهمية دور الشباب، وتقديم افكار ووجهات نظر حول العديد من القضايا، يتم طرحها خلال فعاليات منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب، على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي، مما يخلق منصة للتعبير عن وجهات النظر وتقديم الأفكار وتبادل الخبرات من خلال الجلسات وورش العمل التدريبية بالمنتدى.

كما تناولت فعاليات الحوار بالمنتدى التعريف بالدعوة التى أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لإجراء حوار وطني سياسي شامل دون تمييز يجمع كل التيارات الحزبية والشبابية، لمواجهه التحديات الراهنة، ورفع نتائج الحوار اليه شخصيا لتعزيز فكرة تبادل الرؤي بين مختلف الاطياف داخل المجتمع المصري، وتحديد أولويات العمل الوطني وتدشين ملامح جمهورية جديدة تقبل بآراء الجميع.

كما تم تقسيم الشباب المشاركين فى منتدي الحوار الوطني الثاني للشباب بنادى جديله الرياضي، الي مجموعات عمل لمناقشة القضايا المتعلقة بالمحور الإقتصادي والمشكلات التي يراها الشباب ودورهم أو وجهات نظرهم ومقترحاتهم في حل تلك المشكلات، وكان أبرز القضايا التى تناولها الشباب خلال الورشة التدريبية هي : النقاش حول تعديل قانون الرؤية الخاص بالأطفال وكذلك قانون الأحوال الشخصية، وقانون المحليات وأهميته، وعدم مواكبة التعليم الفنى لسوق العمل، وارتفاع الأسعار.

يذكر ان فعاليات اليوم الأول من منتدى الحوار الوطني الثاني للشباب بنادي جديله الرياضي، جاءت برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور طارق باشا وكيل المديرية للشباب، والدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، و منى جودة مدير عام إدارة البرلمان والتعليم المدني، و محمود عبد الهادي مدير إدارة شباب حي شرق.

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