مياه الفيوم تناقش الاستلام الابتدائي لمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم اجتماعا برئاسة المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

جاء ذاك بحضورالمهندس محمد عطية استشارى الشركة القابضة، المهندس مجدى صبحى وحدة متابعة مشروعات حياة كريمة، المهندس محمود ناصر، دكتور محمد على استشارى المقاول لمناقشة أعمال اإستلام اإبتدائى لشبكات الصرف الصحى بمركزى إطسا ويوسف الصديق ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

أكد "النجار" على إرتفاع نسب التغطية بالصرف الصحي على مستوى محافظةالفيوم وذلك في ضوء تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري ( حياة كريمة ) مشيرا إلى ضرورة الإنتهاء من كافة أعمال الفحص والمعاينة تمهيدا للاستلام الأبتدائي لشبكات الصرف الصحى وذلك تمهيدا لدخولها الخدمة وتحقيق إستفادة حقيقة للمواطنين من مشروعات الصرف الصحى المنفذة .

تناول الإجتماع أيضا مناقشة كافة الإجراءات التنفيذية الخاصة بأعمال الإستلام الابتدائي من مقاول الأعمال واستيفاء جميع المستندات اللازمة لذلك، والتنسيق مع دار الهندسة الأستشاري العام لمشروعات حياة كريمة لاستلام المشروع ومن ثم البدء فى توقيع الشبكات المنفذة على قاعدة البيانات بالشركة حتى يتسنى متابعة أعمال التشغيل والصيانة .

جدير بالذكر أن نسبة التنفيذ بمشروع مد وتدعيم شبكات الصرف الصحى بمركزى اطسا ويوسف الصديق تجاوزت الـ٩٥% حيث تم الإنتهاء من شبكات الصرف الصحى بعدد ١٦ قرية من أصل ١٧ قرية بالمركزين، وتبلغ الاطوال الكلية للشبكات بالمشروع ٧٢ كم بمركز اطسا و٣٥ كم بمركز يوسف الصديق .