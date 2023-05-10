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الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نيابة أكتوبر تواصل التحقيقات فى حريق محل تجاري

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول نشوب حريق بمحل تجاري بالحى الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.


تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محل تجاري بالحي الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.


تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

بمدينة 6 أكتوبر حريق داخل محل تجاري كردون أمني