نيابة أكتوبر تواصل التحقيقات فى حريق محل تجاري

تباشر النيابة العامة بأكتوبر التحقيقات حول نشوب حريق بمحل تجاري بالحى الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر.

وطلبت النيابة تحريات حول الواقعة كما أمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص آثار الحريق.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل محل تجاري بالحي الأول من المجاورة الرابعة بمدينة 6 أكتوبر، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.