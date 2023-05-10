تعليم شمال سيناء يكرم الطفلة مريم فؤاد لفوزها بمسابقة الراوي الصغير

كرم تعليم شمال سيناء اليوم الطفلة مريم فؤاد احمد بروضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات بالعريش لحصولها علي المركز الاول جمهوري في مسابقة الراوي الصغير تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتورمحمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

قام حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء بتكريم الطفلة مريم فؤاد احمد بروضة مدرسة ٢٥ يناير الرسمية للغات لحصولها علي المركز الاول جمهوري في مسابقة الراوي الصغير.

وأثنى وكيل الوزارة على هذا الانجاز الفريد من نوعه.

وقدم الشكر للطالبة وأسرتها وذلك لتوفير الجو المناسب والذي كان حافزا لحصولها على هذا المركز على مستوى الجمهورية كما قدم الشكر والتقدير توجيه عام رياض الأطفال برئاسة حنان عمر الموجه العام ونهاد جبر موجه رياض الأطفال للمدارس الرسمية المتميزة للغات.