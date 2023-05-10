انطلاق اليوم الثاني للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين بالعريش

شهد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم الثاني للتأهيل الذهني والبدني للمعلمين تنفيذاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء .

وقال دكتور محمد محمود عبد الناصر مدير إدارة التدريب التخصصي انه تم تقسيم المعلمين والبالغ عددهم 208 معلم ومعلمة إلى مجموعتين مجموعه من الرجال ومجموعه للنساء وبلغ عدد المعلمات من المجموعه الاولى 171 معلمة تم تقسيمهم الى خمس مجموعات وتم توزيع عدد المعلمين من المجموعة الثانية للتأهيل البدني.

واضاف : تضمنت الخطوات تقسيم المتدربين الى مجموعات وتخصيص مدرب لكل مجموعة وشرح نظري من المدرب بالمهارة المطلوبة وتوزيع بيان على المعلم لتأدية المهارة وتنفيذ المتدربين للمهارة وتصميم المتدرب في الأداء.

كما يجري التدريب عملية توجيه عام التربيه الرياضيه بقياده ايمان طلعت والتي أفادت بأن برنامج التأهيل بدنيا يشمل عدد من التمارين هي الجري المتعرج والضغط والوثب الطويل و البطن والتوازن والعقلة 100 مترعدو و 100 متر عدو رجال 400 م عدو سيدات

وقدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للقائمين على هذا العمل من توجيه التربية الرياضية وادارة التدريب التخصصي .

وقال ان الهدف من هذا التأهيل هو تدريب المعلمين والمعلمات الجدد على بعض التمارين والمهارات التي تعود عليهم وعلى العملية التعليمية بالخير حتى يؤدي المعلم دوره على اكمل وجه وتكون العملية التعليمية في أحسن صورة ممكنة .