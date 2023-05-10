توريد 18 ألف طن قمح لصوامع الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، علي أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، إن ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ١٨٣٥٧ طن و٦٢٣ كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٣٥٠٩٩٣ طن و٩٣٧ كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

وأشارت وكيل وزارة التموين إلي أنه يحذر نقل الاقماح المحلية المخصصة للتقاوي الى محطات الاعداد للتقاوي الا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديريه التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة، وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.