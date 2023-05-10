معرض الوادي لتقنيات الزراعة يواصل فعالياته بالأقصر بمشاركة 38 دولة.. صور

تواصلت بمحافظة الأقصر اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الرابعة عشر من معرض الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة، والذي تقيمه مؤسسة عالم الزراعة خلال الفترة من 9 وحتى 11 من شهر مايو الجاري بأحد الفنادق الخاصة بالمحافظة، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

يشارك في المعرض، 110 شركة عالمية ومحلية، بمشاركة ضيف الشرف الجانب الهولندي برئاسة المستشار الزراعي الهولندي، وأكثر من 15 مستثمر ممثلين لعدد من الشركات الكبرى الهولندية العاملة في مصر في مجال البذور والري والتسميد وممثلي المنظمات الدولية، بالإضافة إلى مشاركة ما يقرب من 88 مستثمر يمثلون 38 دولة .

وأوضح خالد أمين المدير التنفيذي لمؤسسة عالم الزراعة، أن معرض الوادي يعد أحد أهم وأفضل المعارض الزراعية المتخصصة التي تقدم خدماتها للقطاع الزراعي المصري، خصوصا محافظات جنوب الصعيد، وساهم في التحول لعدد من الزراعات التقليدية إلى زراعات مطورة، مضيفاً أن المعرض حظي برعاية ودعم محافظة الأقصر خلال سنواته السابقة وحققت مدينة إسنا بالأخص طفرات في تطوير الزراعة وتصنيع الطماطم.

وأكد أمين، أن الشركات المشاركة في المعرض تتسابق في تقديم الدعم التقني والفني لمزارعي الصعيد من خلال تنظيم الندوات العلمية، وإقامة أيام حقلية لدى المزارعين تتضمن سبل وقاية المزروعات أو تغذية النباتات، وأيضاً زراعة الأصناف الجديدة المتطورة من محاصيل الخضر أو الفاكهة عالية القيمة والجودة.

وكانت فعاليات معرض الوادي، قد افتتحت بحضور كلا من محمد عبد القادر خيري نائب محافظ الأقصر، والدكتور علاء عزوز رئيس قسم الإرشاد الزراعي، ونائبا عن السيد القصير وزير الزراعة، والمهندس رفعت محمد عيد مدير مديرية الزراعة بالأقصر.

وتفقد نائب محافظ الأقصر، أقسام المعرض واستمع لعدد من المستثمرين أثناء شرحهم لمميزات المنتجات الزراعية المقدمة من الشركات المختلفة، كما رحب بكافة ضيوف المعرض من المستثمرين من الدول المختلفة، مؤكداً على أهمية تطوير آليات الاستثمار الزراعي، مشيراً إلى جهود محافظة الأقصر لدعم كافة أوجه الاستثمار في القطاع الزراعي، وتشجيع صغار المزارعين على أتباع أحدث التقنيات الزراعية، لزيادة معدلات الإنتاج الزراعي ذو الجودة والقيمة العالية.

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