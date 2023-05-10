ads
الأربعاء 10 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة طفل فلسطيني إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أصيب طفل فلسطيني بالشظايا، إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في منطقة غرب "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة. 

كما استهدفت الطائرات الحربية أرضا زراعية بجانب مسجد سليمان علوان، في منطقة بير النعجة شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات. 

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية على "خانيونس"بجنوب قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني لدى عمله في أرضه الزراعية،وإصابة اثنين آخرين أحدهما إصابته حرجة. 

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 16 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وترجح مصادر طبية ارتفاع محصلة الشهداء، لوجود 20 إصابة بعضها خطيرة.

إصابة طفل فلسطيني قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي