إصابة طفل فلسطيني إثر تجدد غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

أصيب طفل فلسطيني بالشظايا، إثر غارات جوية شنتها طائرات الاحتلال الحربية، اليوم الأربعاء، على عدة مناطق في منطقة غرب "بيت لاهيا" شمال قطاع غزة.

كما استهدفت الطائرات الحربية أرضا زراعية بجانب مسجد سليمان علوان، في منطقة بير النعجة شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات جوية على "خانيونس"بجنوب قطاع غزة، بعد ظهر اليوم، ما أسفر عن استشهاد فلسطيني لدى عمله في أرضه الزراعية،وإصابة اثنين آخرين أحدهما إصابته حرجة.

وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ فجر أمس الثلاثاء إلى 16 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال. وترجح مصادر طبية ارتفاع محصلة الشهداء، لوجود 20 إصابة بعضها خطيرة.