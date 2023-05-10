السيطرة على حريق مطعم سحلولة ببولاق الدكرور دون إصابات

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق نشب داخل مطعم سحلولة بمنطقة ترعة زنين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب المحافظة دون وقوع إصابات.
وتلقى المقدم مصطفي عبدالله رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مطعم سحلولة بمنطقة ترعة زنين بدائرة القسم.
وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.
وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.